表格：外资在韩国股市卖超2,493亿韩元，连续12个交易日卖超

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔6月24日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,493亿韩元，为连续第12个交易日卖超，期间累计卖超5.4279兆(万亿)韩元(47.1亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
------------------------------------------
6月24日 -249.3* 98.1 146.5
6月21日 -800.9 700.8 103.4
6月20日 -457.4 232.8 225.9
6月19日 -125.3 8.0 120.3
6月18日 -150.5 194.6 -46.2
6月17日 -61.9 125.9 -62.3
6月14日 -373.2 372.6 -8.5
6月13日 -955.1 487.4 447.3
6月12日 -420.3 226.0 189.8
6月11日 -574.3 247.7 323.0
6月10日 -327.8 122.8 199.6
6月 7日 -931.9 347.9 561.7
6月 5日 29.4 -89.3 72.8
6月 4日 127.5 -86.9 -43.7
6月 3日 -9.7 -55.6 66.3
5月31日 187.4 18.2 -206.7
5月30日 393.1 -157.9 -223.5
-------------------------------------------
本月以来 -5,280.5 2,932.7 2,295.8
-------------------------------------------
今年以来-10,282.3 8,408.3 2,418.7
-------------------------------------------
(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 张涛)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。