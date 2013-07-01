表格：外资在韩国股市卖超299亿韩元

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透首尔7月1日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超299亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月 1日 -29.9 -64.7 70.8
6月28日 491.7 -124.9 -358.5
6月27日 113.1 -69.9 -57.9
6月26日 -214.5 21.1 197.3
6月25日 -134.2 212.3 -95.2
6月24日 -244.6 93.9 146.1
6月21日 -800.9 700.8 103.4
6月20日 -457.4 232.8 225.9
6月19日 -125.3 8.0 120.3
6月18日 -150.5 194.6 -46.2
6月17日 -61.9 125.9 -62.3
6月14日 -373.2 372.6 -8.5
6月13日 -955.1 487.4 447.3
6月12日 -420.3 226.0 189.8
6月11日 -574.3 247.7 323.0
6月10日 -327.8 122.8 199.6
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本月以来 -29.9 -64.7 70.8
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今年以来 -10,051.5 8,378.0 2,174.9
---------------------------------------------(完)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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