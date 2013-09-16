更正-表格：外资在韩国股市买超4,934亿韩元，连续17天买超

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
(因英文原文有误，标题和第一段应为外资在韩国股市连续“17日”买超，非“15”日，另修改译文明确语义)
路透首尔9月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超4,934亿韩元，连续17个交易日买超。最近15个交易日计买超72,715亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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9月16日 493.4 -193.2 -280.9
9月13日 412.6 -373.9 -12.3
9月12日 1,430.9 -1,031.4 -355.4
9月11日 694.9 -333.3 -344.3
9月10日 862.1 -304.0 -450.8
9月 9日 567.7 -122.0 -413.6
9月 6日 500.8 -229.0 -238.3
9月 5日 516.5 -113.7 -375.2
9月 4日 260.4 128.7 -77.1
9月 3日 230.2 46.1 -289.5
9月 2日 81.5 43.2 -129.1
8月30日 509.3 -55.0 -438.6
8月29日 467.0 62.2 -514.7
8月28日 133.6 73.6 -189.7
8月27日 110.6 56.0 -170.8
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本月以来 6,051.1 -2,482.5 -2,966.5
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今年以来 -993.3 6,630.5 -4,353.5
--------------------------------------------- (完)
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