版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 16:33 BJT

更正-表格：外资在韩国股市买超4,934亿韩元，连续17天买超

(因英文原文有误，标题和第一段应为外资在韩国股市连续“17日”买超，非“15”日，另修改译文明确语义)

路透首尔9月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超4,934亿韩元，连续17个交易日买超。最近15个交易日计买超72,715亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

---------------------------------------------

9月16日 493.4 -193.2 -280.9

9月13日 412.6 -373.9 -12.3

9月12日 1,430.9 -1,031.4 -355.4

9月11日 694.9 -333.3 -344.3

9月10日 862.1 -304.0 -450.8

9月 9日 567.7 -122.0 -413.6

9月 6日 500.8 -229.0 -238.3

9月 5日 516.5 -113.7 -375.2

9月 4日 260.4 128.7 -77.1

9月 3日 230.2 46.1 -289.5

9月 2日 81.5 43.2 -129.1

8月30日 509.3 -55.0 -438.6

8月29日 467.0 62.2 -514.7

8月28日 133.6 73.6 -189.7

8月27日 110.6 56.0 -170.8

---------------------------------------------

本月以来 6,051.1 -2,482.5 -2,966.5

---------------------------------------------

今年以来 -993.3 6,630.5 -4,353.5

--------------------------------------------- (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐