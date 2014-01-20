表格：外资在韩国股市卖超232亿韩元，连续第二天卖超

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超232亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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1月20日 -23.2 52.6 -30.8
1月17日 -96.3 0.3 72.5
1月16日 36.7 55.0 -62.8
1月15日 -38.1 -24.0 53.9
1月14日 -27.3 -58.3 66.8
1月13日 -95.4 67.3 21.6
1月10日 -58.1 -143.0 178.4
1月9日 71.6 -271.9 171.1
1月8日 166.4 -117.5 -51.7
1月7日 101.0 -46.8 -57.2
1月6日 51.7 -114.1 52.2
1月3日 -312.1 -135.4 421.6
1月2日 -313.6 -175.0 473.3
12月30日 116.7 19.3 -143.7
12月27日 70.7 -71.0 5.0
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本月以来 -536.6 -910.7 1,308.8
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今年以来 -536.6 -910.7 1,308.8
--------------------------------------------- (完)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。