表格：外资在韩国股市卖超1,550亿韩元，连续第二天卖超

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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路透首尔1月24日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,550亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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1月24日 -155.0 -64.2 206.8
1月23日 -161.3 -38.8 199.4
1月22日 15.8 49.8 -75.0
1月21日 -10.2 59.2 -54.7
1月20日 -26.2 47.9 -30.4
1月17日 -96.3 0.3 72.5
1月16日 36.7 55.0 -62.8
1月15日 -38.1 -24.0 53.9
1月14日 -27.3 -58.3 66.8
1月13日 -95.4 67.3 21.6
1月10日 -58.1 -143.0 178.4
1月9日 71.6 -271.9 171.1
1月8日 166.4 -117.5 -51.7
1月7日 101.0 -46.8 -57.2
1月6日 51.7 -114.1 52.2
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本月以来 -850.2 -909.4 1,585.7
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今年以来 -850.2 -909.4 1,585.7
--------------------------------------------- (完)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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