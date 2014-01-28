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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 15:29 BJT

表格：外资在韩国股市卖超3,148亿韩元，为连续第四日卖超

路透首尔1月28日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超3,148亿韩元，为连续第四日卖超，期间累计卖超1.14万亿(兆)韩元(10.5亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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1月28日 -314.8* 294.0 14.4

1月27日 -524.5 528.2 -2.1

1月24日 -142.0 -77.6 207.4

1月23日 -161.3 -38.8 199.4

1月22日 15.8 49.8 -75.0

1月21日 -10.2 59.2 -54.7

1月20日 -26.2 47.9 -30.4

1月17日 -96.3 0.3 72.5

1月16日 36.7 55.0 -62.8

1月15日 -38.1 -24.0 53.9

1月14日 -27.3 -58.3 66.8

1月13日 -95.4 67.3 21.6

1月10日 -58.1 -143.0 178.4

1月9日 71.6 -271.9 171.1

1月8日 166.4 -117.5 -51.7

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本月以来 -1,676.4 -100.6 1,598.5

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今年以来 -1,676.4 -100.6 1,598.5

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(完)
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