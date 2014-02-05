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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 15:39 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,897亿韩元

路透首尔2月5日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,897亿韩元。外资已经是连续第三个交易日卖超韩股，累计净卖出1.35万亿韩元的韩股。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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2月5日 -289.7 243.1 43.9

2月4日 -655.4 261.8 360.9

2月3日 -406.4 205.2 202.1

1月29日 21.0 180.5 -206.7

1月28日 -310.1 289.2 14.5

1月27日 -524.5 528.2 -2.1

1月24日 -142.0 -77.6 207.4

1月23日 -161.3 -38.8 199.4

1月22日 15.8 49.8 -75.0

1月21日 -10.2 59.2 -54.7

1月20日 -26.2 47.9 -30.4

1月17日 -96.3 0.3 72.5

1月16日 36.7 55.0 -62.8

1月15日 -38.1 -24.0 53.9

1月14日 -27.3 -58.3 66.8

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本月以来 -1,351.5 710.1 606.8

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今年以来 -3,002.2 785.2 1,998.8

---------------------------------------------(完)
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