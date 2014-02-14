表格：外资在韩国股市买超104亿韩元

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透首尔2月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超104亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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2月14日 10.4 12.7 -27.7
2月13日 -107.6 9.3 92.3
2月12日 -5.3 55.3 -39.1
2月11日 81.9 -57.6 -31.4
2月10日 -141.1 112.6 23.8
2月 7日 162.4 -28.5 -132.4
2月 6日 -114.4 190.7 -68.2
2月 5日 -280.9 234.0 44.3
2月 4日 -655.4 261.8 360.9
2月 3日 -406.4 205.2 202.1
1月29日 21.0 180.5 -206.7
1月28日 -310.1 289.2 14.5
1月27日 -524.5 528.2 -2.1
1月24日 -142.0 -77.6 207.4
1月23日 -161.3 -38.8 199.4
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本月以来 -1,456.5 995.5 424.5
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今年以来 -3,107.3 1,070.6 1,816.4
---------------------------------------------(完)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。