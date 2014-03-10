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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 15:25 BJT

表格：外资在韩国股市卖超333亿韩元

路透首尔3月10日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超333亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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3月10日 -33.3 -275.3 300.9

3月 7日 200.7 -197.2 -12.2

3月 6日 85.1 -105.3 9.6

3月 5日 17.0 68.0 -92.3

3月 4日 -148.2 -40.3 174.6

3月 3日 -77.3 -91.4 162.8

2月28日 233.7 -155.3 -32.2

2月27日 139.1 -47.4 -74.6

2月26日 60.9 109.6 -167.8

2月25日 232.0 -33.8 -200.9

2月24日 7.4 -70.4 62.9

2月21日 317.1 -38.7 -273.3

2月20日 -167.6 -20.3 189.6

2月19日 -51.9 -76.0 117.6

2月18日 -47.1 -27.8 79.5

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本月以来 44.0 -641.5 543.3

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今年以来 -2,324.4 182.2 1,930.4

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(完)
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