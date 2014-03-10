表格：外资在韩国股市卖超333亿韩元

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透首尔3月10日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超333亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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3月10日 -33.3 -275.3 300.9
3月 7日 200.7 -197.2 -12.2
3月 6日 85.1 -105.3 9.6
3月 5日 17.0 68.0 -92.3
3月 4日 -148.2 -40.3 174.6
3月 3日 -77.3 -91.4 162.8
2月28日 233.7 -155.3 -32.2
2月27日 139.1 -47.4 -74.6
2月26日 60.9 109.6 -167.8
2月25日 232.0 -33.8 -200.9
2月24日 7.4 -70.4 62.9
2月21日 317.1 -38.7 -273.3
2月20日 -167.6 -20.3 189.6
2月19日 -51.9 -76.0 117.6
2月18日 -47.1 -27.8 79.5
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本月以来 44.0 -641.5 543.3
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今年以来 -2,324.4 182.2 1,930.4
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(完)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。