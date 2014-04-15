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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 15:25 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,067亿韩元

路透首尔4月15日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,067亿韩元的股票。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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4月15日 106.7 -301.6 194.6

4月14日 -1.3 -13.4 7.1

4月11日 116.9 -180.8 89.8

4月10日 308.9 -128.5 -165.6

4月 9日 363.2 67.6 -408.4

4月 8日 78.2 22.0 -91.7

4月 7日 160.3 -212.8 57.0

4月 4日 114.1 -55.0 -70.4

4月 3日 354.6 -238.6 -128.8

4月 2日 438.2 -263.2 -171.6

4月 1日 211.5 -105.7 -108.9

3月31日 319.2 -103.4 -185.8

3月28日 232.5 -71.3 -167.4

3月27日 233.6 -40.9 -206.6

3月26日 80.5 203.2 -300.8

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本月以来 2,251.4 -1,410.2 -797.0

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今年以来 -1,261.4 -362.3 1,347.4

----------------------------------------------(完)
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