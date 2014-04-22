表格：外资在韩国股市买超1,008亿韩元，连续第六个交易日买超

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
路透首尔4月22日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,008亿韩元的股票，连续六个交易日买超，其间累计买超金额6,419亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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4月22日 100.8 11.0 -92.5
4月21日 75.5 -120.7 49.6
4月18日 121.1 157.0 -276.5
4月17日 170.3 -164.3 -5.5
4月16日 49.3 -103.4 58.5
4月15日 124.9 -311.0 189.1
4月14日 -1.3 -13.4 7.1
4月11日 116.9 -180.8 89.8
4月10日 308.9 -128.5 -165.6
4月 9日 363.2 67.6 -408.4
4月 8日 78.2 22.0 -91.7
4月 7日 160.3 -212.8 57.0
4月 4日 114.1 -55.0 -70.4
4月 3日 354.6 -238.6 -128.8
4月 2日 438.2 -263.2 -171.6
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本月以来 2,786.6 -1,639.9 -1,068.9
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今年以来 -726.1 -592.0 1,075.5
----------------------------------------------(完)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业