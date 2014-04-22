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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 15:37 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,008亿韩元，连续第六个交易日买超

路透首尔4月22日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,008亿韩元的股票，连续六个交易日买超，其间累计买超金额6,419亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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4月22日 100.8 11.0 -92.5

4月21日 75.5 -120.7 49.6

4月18日 121.1 157.0 -276.5

4月17日 170.3 -164.3 -5.5

4月16日 49.3 -103.4 58.5

4月15日 124.9 -311.0 189.1

4月14日 -1.3 -13.4 7.1

4月11日 116.9 -180.8 89.8

4月10日 308.9 -128.5 -165.6

4月 9日 363.2 67.6 -408.4

4月 8日 78.2 22.0 -91.7

4月 7日 160.3 -212.8 57.0

4月 4日 114.1 -55.0 -70.4

4月 3日 354.6 -238.6 -128.8

4月 2日 438.2 -263.2 -171.6

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本月以来 2,786.6 -1,639.9 -1,068.9

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今年以来 -726.1 -592.0 1,075.5

----------------------------------------------(完)
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