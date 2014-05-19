表格：外资在韩国股市买超2,018亿韩元，连续第五日买超

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透首尔5月19日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,018亿韩元。连续五个交易日买超，期间累计买超金额1.613万亿(兆)韩元(15.8亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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5月19日 201.8 -108.8 -90.4
5月16日 479.9 -471.9 5.6
5月15日 371.6 -153.4 -197.3
5月14日 346.2 155.8 -492.4
5月13日 213.1 132.8 -353.6
5月12日 -100.2 83.5 5.8
5月 9日 -55.2 46.7 -3.9
5月 8日 -212.3 39.8 162.7
5月 7日 -326.0 61.0 252.8
5月 2日 -150.4 9.6 132.0
4月30日 -82.3 -20.6 88.7
4月29日 -159.6 88.7 57.5
4月28日 -116.6 73.8 51.1
4月25日 37.9 -255.6 199.9
4月24日 73.0 -121.1 50.2
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本月以来 768.5 -204.8 -578.7
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今年以来 57.5 -997.2 964.0
---------------------------------------------- (完)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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