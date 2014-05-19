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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 15:34 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,018亿韩元，连续第五日买超

路透首尔5月19日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,018亿韩元。连续五个交易日买超，期间累计买超金额1.613万亿(兆)韩元(15.8亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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5月19日 201.8 -108.8 -90.4

5月16日 479.9 -471.9 5.6

5月15日 371.6 -153.4 -197.3

5月14日 346.2 155.8 -492.4

5月13日 213.1 132.8 -353.6

5月12日 -100.2 83.5 5.8

5月 9日 -55.2 46.7 -3.9

5月 8日 -212.3 39.8 162.7

5月 7日 -326.0 61.0 252.8

5月 2日 -150.4 9.6 132.0

4月30日 -82.3 -20.6 88.7

4月29日 -159.6 88.7 57.5

4月28日 -116.6 73.8 51.1

4月25日 37.9 -255.6 199.9

4月24日 73.0 -121.1 50.2

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本月以来 768.5 -204.8 -578.7

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今年以来 57.5 -997.2 964.0

---------------------------------------------- (完)
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