表格：外资在韩国股市买超1,011亿韩元，连续13天买超

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透首尔5月29日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,011亿韩元。连续13个交易日买超，期间累计买超金额2.766万亿(兆)韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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5月29日 101.1 -66.5 -15.9
5月28日 115.5 66.9 -173.9
5月27日 21.8 -87.6 73.7
5月26日 55.1 -75.2 24.8
5月23日 133.9 -66.4 -61.0
5月22日 290.9 -48.4 -234.4
5月21日 188.4 -141.2 -37.4
5月20日 266.5 -230.8 -42.5
5月19日 182.4 -89.7 -90.0
5月16日 479.9 -471.9 5.6
5月15日 371.6 -153.4 -197.3
5月14日 346.2 155.8 -492.4
5月13日 213.1 132.8 -353.6
5月12日 -100.2 83.5 5.8
5月 9日 -55.2 46.7 -3.9
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本月以来 1,922.2 -834.9 -1,044.9
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今年以来 1,211.2 -1,627.2 497.8
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。