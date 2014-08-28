表格：外资周四在韩国股市买超1,168亿韩元，连续第三日买超

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透首尔8月28日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,168亿韩元，为连续第三日买超，期间累计买超2,695亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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8月28日 116.8 -21.5 -78.0
8月27日 51.4 43.9 -74.9
8月26日 101.3 38.7 -128.3
8月25日 -27.1 94.6 -62.9
8月22日 104.7 -48.3 -33.9
8月21日 1.5 -372.2 381.7
8月20日 234.4 -238.4 94.7
8月19日 184.7 -13.2 -149.9
8月18日 -3.1 -163.6 182.7
8月14日 193.3 -140.2 -22.6
8月13日 413.4 -147.2 -267.4
8月12日 97.2 -62.7 -28.3
8月11日 -13.8 -33.9 46.7
8月 8日 -207.2 -43.1 273.4
8月 7日 -49.7 -130.5 186.2
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本月以来 1,658.8 -1,540.1 512.6
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今年以来 8,092.2 -5,774.1 -953.4
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申