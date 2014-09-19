表格：外资在韩国股市卖超2,699亿韩元

港报社评：大填海解楼困，争民意作后盾--经济日报4月28日
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透首尔9月19日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,699亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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9月19日 -269.9 220.2 105.8
9月18日 -110.1 -174.0 292.4
9月17日 26.6 141.3 -163.7
9月16日 -98.9 150.1 -65.0
9月15日 10.6 -4.1 -8.8
9月12日 56.3 -58.5 -11.9
9月11日 -69.9 -201.9 262.7
9月 5日 50.2 -81.0 28.5
9月 4日 69.9 2.7 -58.4
9月 3日 131.6 -223.9 124.1
9月 2日 32.3 -217.3 185.8
9月 1日 64.9 -77.3 23.4
8月29日 154.9 -121.6 20.9
8月28日 127.5 -31.8 -79.2
8月27日 51.4 43.9 -74.9
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本月以来 -221.1 -408.9 714.7
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今年以来 8,036.7 -6,314.9 -218.9
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团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透上海4月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至92.78；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.71 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌2.63% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8931 -35 欧元 7.4945 242 日圆 6.2023 -46 港元 0.8858 -3.8 英镑 8.8961
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。