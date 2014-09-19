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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,699亿韩元

路透首尔9月19日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,699亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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9月19日 -269.9 220.2 105.8

9月18日 -110.1 -174.0 292.4

9月17日 26.6 141.3 -163.7

9月16日 -98.9 150.1 -65.0

9月15日 10.6 -4.1 -8.8

9月12日 56.3 -58.5 -11.9

9月11日 -69.9 -201.9 262.7

9月 5日 50.2 -81.0 28.5

9月 4日 69.9 2.7 -58.4

9月 3日 131.6 -223.9 124.1

9月 2日 32.3 -217.3 185.8

9月 1日 64.9 -77.3 23.4

8月29日 154.9 -121.6 20.9

8月28日 127.5 -31.8 -79.2

8月27日 51.4 43.9 -74.9

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本月以来 -221.1 -408.9 714.7

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今年以来 8,036.7 -6,314.9 -218.9

---------------------------------------------- (完)
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