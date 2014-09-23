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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 15:34 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,436亿韩元，连续第四日卖超

路透首尔9月23日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,436亿韩元。外资已经连续四个交易日卖超韩股，累计净卖出8,356亿韩元的股票。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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9月23日 -243.6 264.8 -25.7

9月22日 -241.1 32.4 195.5

9月19日 -240.8 200.4 105.6

9月18日 -110.1 -174.0 292.4

9月17日 26.6 141.3 -163.7

9月16日 -98.9 150.1 -65.0

9月15日 10.6 -4.1 -8.8

9月12日 56.3 -58.5 -11.9

9月11日 -69.9 -201.9 262.7

9月 5日 50.2 -81.0 28.5

9月 4日 69.9 2.7 -58.4

9月 3日 131.6 -223.9 124.1

9月 2日 32.3 -217.3 185.8

9月 1日 64.9 -77.3 23.4

8月29日 154.9 -121.6 20.9

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本月以来 -676.6 -131.5 884.3

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今年以来 7,581.2 -6,037.6 -49.4

---------------------------------------------- (完)
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