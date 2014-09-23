表格：外资在韩国股市卖超2,436亿韩元，连续第四日卖超

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透首尔9月23日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,436亿韩元。外资已经连续四个交易日卖超韩股，累计净卖出8,356亿韩元的股票。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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9月23日 -243.6 264.8 -25.7
9月22日 -241.1 32.4 195.5
9月19日 -240.8 200.4 105.6
9月18日 -110.1 -174.0 292.4
9月17日 26.6 141.3 -163.7
9月16日 -98.9 150.1 -65.0
9月15日 10.6 -4.1 -8.8
9月12日 56.3 -58.5 -11.9
9月11日 -69.9 -201.9 262.7
9月 5日 50.2 -81.0 28.5
9月 4日 69.9 2.7 -58.4
9月 3日 131.6 -223.9 124.1
9月 2日 32.3 -217.3 185.8
9月 1日 64.9 -77.3 23.4
8月29日 154.9 -121.6 20.9
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本月以来 -676.6 -131.5 884.3
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今年以来 7,581.2 -6,037.6 -49.4
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。