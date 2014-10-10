表格：外资在韩国股市卖超1,823亿韩元，接连六天卖超

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透首尔10月10日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市卖超1,823亿韩元。为连续第六个交易日卖超，期间累计卖超1.30万亿韩元(12.1亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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10月10日 -182.3 90.0 83.0
10月8日 -156.7 75.3 57.4
10月7日 -178.6 142.1 23.3
10月6日 -199.8 45.6 139.6
10月2日 -385.8 259.9 100.2
10月1日 -196.7 35.2 144.5
9月30日 184.1 16.4 -103.5
9月29日 57.0 -64.6 -10.1
9月26日 -22.1 19.9 4.4
9月25日 -126.2 117.5 3.5
9月24日 -25.2 129.8 -110.7
9月23日 -256.9 285.3 -33.3
9月22日 -241.1 32.4 195.5
9月19日 -240.8 200.4 105.6
9月18日 -110.1 -174.0 292.4
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本月以来 -1,300.1 648.0 548.0
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今年以来 6,335.4 -5,150.0 274.6
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。