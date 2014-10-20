表格：外资在韩国股市买超272亿韩元

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透首尔10月20日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市买超272亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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10月20日 27.2 110.0 -154.3
10月17日 -309.4 213.5 80.6
10月16日 -21.2 83.6 -65.6
10月15日 -180.9 81.5 76.5
10月14日 -292.4 248.7 29.5
10月13日 -319.3 373.9 -76.2
10月10日 -186.1 92.2 84.5
10月8日 -156.7 75.3 57.4
10月7日 -178.6 142.1 23.3
10月6日 -199.8 45.6 139.6
10月2日 -385.8 259.9 100.2
10月1日 -196.7 35.2 144.5
9月30日 184.1 16.4 -103.5
9月29日 57.0 -64.6 -10.1
9月26日 -22.1 19.9 4.4
9月25日 -126.2 117.5 3.5
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本月以来 -2,399.8 1,761.5 439.9
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今年以来 5,235.6 -4,036.6 166.5
---------------------------------------------- (完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。