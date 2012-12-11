版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 16:14 BJT

表格: 外资在韩国股市买超1,971亿韩元,为连续第九天买超

路透首尔12月11日 - 韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 买超1,971亿韩元,为连续第九天买超,期间累计买超金额15,316亿韩元. 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超): 日期 外资 机构投资人 散户 ------------------------------------------------- 12月11日 197.1 86.8 -280.9 12月10日 278.7 -255.3 -20.7

12月7日 202.3 91.2 -304.5

12月6日 212.9 -11.0 -207.0

12月5日 136.8 80.7 -161.9

12月4日 95.1 -93.4 2.6

12月3日 272.6 -194.5 -66.3 11月30日 90.9 95.5 -191.3 11月29日 45.2 261.6 -328.1 11月28日 -262.2 164.5 74.1 11月27日 -67.1 382.8 -316.0 11月26日 27.7 67.6 -93.7 11月23日 163.8 48.5 -199.8 11月22日 -37.3 261.7 -217.5 11月21日 164.4 -80.1 -100.4 11月20日 50.4 55.9 -127.3 --------------------------------------------------- 本月以来 1,395.5 -295.5 -1,038.8 ------------------------------------------------- 今年以来 15,278.2 3,595.8 -13,306.7 -------------------------------------------------

(完) (编译 隋芬; 审校 程琳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐