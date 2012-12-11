表格: 外资在韩国股市买超1,971亿韩元,为连续第九天买超

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔12月11日 - 韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 买超1,971亿韩元,为连续第九天买超,期间累计买超金额15,316亿韩元. 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超): 日期 外资 机构投资人 散户 ------------------------------------------------- 12月11日 197.1 86.8 -280.9 12月10日 278.7 -255.3 -20.7
12月7日 202.3 91.2 -304.5
12月6日 212.9 -11.0 -207.0
12月5日 136.8 80.7 -161.9
12月4日 95.1 -93.4 2.6
12月3日 272.6 -194.5 -66.3 11月30日 90.9 95.5 -191.3 11月29日 45.2 261.6 -328.1 11月28日 -262.2 164.5 74.1 11月27日 -67.1 382.8 -316.0 11月26日 27.7 67.6 -93.7 11月23日 163.8 48.5 -199.8 11月22日 -37.3 261.7 -217.5 11月21日 164.4 -80.1 -100.4 11月20日 50.4 55.9 -127.3 --------------------------------------------------- 本月以来 1,395.5 -295.5 -1,038.8 ------------------------------------------------- 今年以来 15,278.2 3,595.8 -13,306.7 -------------------------------------------------
(完) (编译 隋芬; 审校 程琳)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。