表格: 外资在韩国股市买超4,099亿韩元,为连续第16天买超

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透首尔12月21日 - 韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 买超4,099亿韩元,为连续第16天买超,期间累计买超金额34,322亿韩元. 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超): 日期 外资 机构投资人 散户 ------------------------------------------------- 12月21日 409.9 -118.8 -237.2 12月20日 312.9 175.4 -291.7 12月18日 220.8 37.5 -258.7 12月17日 171.6 -127.4 -26.3 12月14日 80.2 -81.8 15.1 12月13日 534.8 -23.9 -485.9 12月12日 209.8 55.9 -244.7 12月11日 202.9 80.9 -280.9 12月10日 278.7 -255.3 -20.7
12月7日 202.3 91.2 -304.5
12月6日 212.9 -11.0 -207.0
12月5日 136.8 80.7 -161.9
12月4日 95.1 -93.4 2.6
12月3日 272.6 -194.5 -66.3 11月30日 90.9 95.5 -191.3 ------------------------------------------------- 本月以来 3,341.3 -384.5 -2,568.2 ------------------------------------------------- 今年以来 17,224.0 3,506.8 -14,836.1 ------------------------------------------------- (完)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即