表格: 外资在韩国股市买超995亿韩元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔1月3日 - 韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 买超995亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户 ------------------------------------------------- 1月3日 99.5 -48.9 -44.6 1月2日 174.0 76.4 -252.5 12月28日 -28.0 179.2 -139.8 12月27日 -167.2 45.4 128.7 12月26日 239.3 252.9 -477.0 12月24日 224.7 14.3 -225.3 12月21日 379.3 -72.6 -237.8 12月20日 312.9 175.4 -291.7 12月18日 220.8 37.5 -258.7 12月17日 171.6 -127.4 -26.3 12月14日 80.2 -81.8 15.1 12月13日 534.8 -23.9 -485.9 12月12日 209.8 55.9 -244.7 12月11日 202.9 80.9 -280.9 12月10日 278.7 -255.3 -20.7 12月7日 202.3 91.2 -304.5 ------------------------------------------------- 本月以来 273.5 27.4 -297.0 ------------------------------------------------- 今年以来 273.5 27.4 -297.0 -------------------------------------------------(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。