版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 15:44 BJT

表格: 外资在韩国股市买超487亿韩元,连续第三日买超

路透首尔1月4日 - 韩国证券交易所周五公布,截至0
720GMT,外资当日在韩国股市 买超487亿韩元,为
连续第三日买超,期间累计买超3,338亿韩元.

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩
元,负值代表卖超):
    
    日期        外资      机构投资人      散户
  ---------------------------------------------
   1月4日       48.7        -137.3        94.6
   1月3日      111.1         -70         -44.6
   1月2日       174          76.4        -252.5
  12月28日      -28         179.2        -139.8
  12月27日     -167.2        45.4        128.7
  12月26日     239.3        252.9         -477
  12月24日     224.7         14.3        -225.3
  12月21日     379.3        -72.6        -237.8
  12月20日     312.9        175.4        -291.7
  12月18日     220.8         37.5        -258.7
  12月17日     171.6        -127.4       -26.3
  12月14日      80.2        -81.8         15.1
  12月13日     534.8        -23.9        -485.9
  12月12日     209.8         55.9        -244.7
  12月11日     202.9         80.9        -280.9
  12月10日     278.7        -255.3       -20.7
  ---------------------------------------------
  本月以来     333.8         -131        -202.4
  ---------------------------------------------
  今年以来     333.8         -131        -202.4
  ---------------------------------------------
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐