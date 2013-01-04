表格: 外资在韩国股市买超487亿韩元,连续第三日买超

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透首尔1月4日 - 韩国证券交易所周五公布,截至0 720GMT,外资当日在韩国股市 买超487亿韩元,为 连续第三日买超,期间累计买超3,338亿韩元. 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩 元,负值代表卖超): 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 1月4日 48.7 -137.3 94.6 1月3日 111.1 -70 -44.6 1月2日 174 76.4 -252.5 12月28日 -28 179.2 -139.8 12月27日 -167.2 45.4 128.7 12月26日 239.3 252.9 -477 12月24日 224.7 14.3 -225.3 12月21日 379.3 -72.6 -237.8 12月20日 312.9 175.4 -291.7 12月18日 220.8 37.5 -258.7 12月17日 171.6 -127.4 -26.3 12月14日 80.2 -81.8 15.1 12月13日 534.8 -23.9 -485.9 12月12日 209.8 55.9 -244.7 12月11日 202.9 80.9 -280.9 12月10日 278.7 -255.3 -20.7 --------------------------------------------- 本月以来 333.8 -131 -202.4 --------------------------------------------- 今年以来 333.8 -131 -202.4 --------------------------------------------- (完)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。