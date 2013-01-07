表格: 外资在韩国股市转为卖超422亿韩元

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透首尔1月7日 - 韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 转为卖超422亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户 ----------------------------------------------
1月7日 -42.2 23.5 25.2
1月4日 54.4 -134.9 86.5
1月3日 111.1 -70 -44.6
1月2日 174 76.4 -252.5 12月28日 -28 179.2 -139.8 12月27日 -167.2 45.4 128.7 12月26日 239.3 252.9 -477 12月24日 224.7 14.3 -225.3 12月21日 379.3 -72.6 -237.8 12月20日 312.9 175.4 -291.7 12月18日 220.8 37.5 -258.7 12月17日 171.6 -127.4 -26.3 12月14日 80.2 -81.8 15.1 12月13日 534.8 -23.9 -485.9 12月12日 209.8 55.9 -244.7 12月11日 202.9 80.9 -280.9 --------------------------------------------- 本月以来 297.3 -105.0 -185.3 --------------------------------------------- 今年以来 297.3 -105.0 -185.3 --------------------------------------------- (完) (编译 李春喜; 审校 张若琪)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。