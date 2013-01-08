表格: 外资在韩国股市买超501亿韩元

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透首尔1月8日 - 韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 买超501亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户 ----------------------------------------------
1月8日 50.1 -117.5 79.2
1月7日 -33.4 14.3 25.6
1月4日 54.4 -134.9 86.5
1月3日 111.1 -70 -44.6
1月2日 174 76.4 -252.5 12月28日 -28 179.2 -139.8 12月27日 -167.2 45.4 128.7 12月26日 239.3 252.9 -477 12月24日 224.7 14.3 -225.3 12月21日 379.3 -72.6 -237.8 12月20日 312.9 175.4 -291.7 12月18日 220.8 37.5 -258.7 12月17日 171.6 -127.4 -26.3 12月14日 80.2 -81.8 15.1 12月13日 534.8 -23.9 -485.9 12月12日 209.8 55.9 -244.7 --------------------------------------------- 本月以来 356.2 -231.8 -105.7 --------------------------------------------- 今年以来 356.2 -231.8 -105.7 --------------------------------------------- (完) (编译 石冠兰; 审校 隋芬)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选