表格: 外资在韩国股市卖超2,326亿韩元,为连续第三个交易日卖超

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透首尔1月15日 - 韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 卖超2,326亿韩元,为连续第三个交易日卖超,期间累计卖超3,365亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
----------------------------------------------
1月15日 -232.6 49.1 184.0
1月14日 -92.4 98.5 3.1
1月11日 -11.5 -154.7 167.3
1月10日 1.4 -42.3 43.5
1月 9日 10.5 -132.4 131.1
1月 8日 45.9 -112.8 78.4
1月 7日 -33.4 14.3 25.6
1月 4日 54.4 -134.9 86.5
1月 3日 111.1 -70 -44.6
1月 2日 174.0 76.4 -252.5
12月28日 -28.0 179.2 -139.8
12月27日 -167.2 45.4 128.7
12月26日 239.3 252.9 -477.0
12月24日 224.7 14.3 -225.3
12月21日 379.3 -72.6 -237.8
12月20日 312.9 175.4 -291.7
12月18日 220.8 37.5 -258.7
---------------------------------------------
本月以来 27.3 -408.8 422.5
---------------------------------------------
今年以来 27.3 -408.8 422.5
---------------------------------------------
(完)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当