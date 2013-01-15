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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 15:32 BJT

表格: 外资在韩国股市卖超2,326亿韩元,为连续第三个交易日卖超

路透首尔1月15日 - 韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 卖超2,326亿韩元,为连续第三个交易日卖超,期间累计卖超3,365亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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1月15日 -232.6 49.1 184.0

1月14日 -92.4 98.5 3.1

1月11日 -11.5 -154.7 167.3

1月10日 1.4 -42.3 43.5

1月 9日 10.5 -132.4 131.1

1月 8日 45.9 -112.8 78.4

1月 7日 -33.4 14.3 25.6

1月 4日 54.4 -134.9 86.5

1月 3日 111.1 -70 -44.6

1月 2日 174.0 76.4 -252.5

12月28日 -28.0 179.2 -139.8

12月27日 -167.2 45.4 128.7

12月26日 239.3 252.9 -477.0

12月24日 224.7 14.3 -225.3

12月21日 379.3 -72.6 -237.8

12月20日 312.9 175.4 -291.7

12月18日 220.8 37.5 -258.7

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本月以来 27.3 -408.8 422.5

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今年以来 27.3 -408.8 422.5

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(完)

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