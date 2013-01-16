表格: 外资在韩国股市卖超917亿韩元,为连续第四个交易日卖超

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 卖超917亿韩元,为连续第四个交易日卖超,期间累计卖超4,233亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
----------------------------------------------
1月16日 -91.7* -33.4 131.3
1月15日 -227.7 44.3 184.0
1月14日 -92.4 98.5 3.1
1月11日 -11.5 -154.7 167.3
1月10日 1.4 -42.3 43.5
1月 9日 10.5 -132.4 131.1
1月 8日 45.9 -112.8 78.4
1月 7日 -33.4 14.3 25.6
1月 4日 54.4 -134.9 86.5
1月 3日 111.1 -70 -44.6
1月 2日 174.0 76.4 -252.5
12月28日 -28.0 179.2 -139.8
12月27日 -167.2 45.4 128.7
12月26日 239.3 252.9 -477.0
12月24日 224.7 14.3 -225.3
12月21日 379.3 -72.6 -237.8
12月20日 312.9 175.4 -291.7
---------------------------------------------
本月以来 -59.5 -447.0 553.8
---------------------------------------------
今年以来 -59.5 -447.0 553.8
---------------------------------------------
(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。