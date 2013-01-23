表格: 外资在韩国股市卖超43亿韩元,为连续第三日卖超

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透首尔1月23日 - 韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 卖超43亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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1月23日 -4.3 -98.8 119.6
1月22日 -203.2 220.8 6.0
1月21日 -183.7 180.4 11.9
1月18日 31.2 -14.5 -4.6
1月17日 -115.0 46.7 86.3
1月16日 -90.4 -35.2 131.7
1月15日 -227.7 44.3 184.0
1月14日 -92.4 98.5 3.1
1月11日 -11.5 -154.7 167.3
1月10日 1.4 -42.3 43.5
1月 9日 10.5 -132.4 131.1
1月 8日 45.9 -112.8 78.4
1月 7日 -33.4 14.3 25.6
1月 4日 54.4 -134.9 86.5
1月 3日 111.1 -70 -44.6
1月 2日 174.0 76.4 -252.5
12月28日 -28.0 179.2 -139.8
12月27日 -167.2 45.4 128.7
12月26日 239.3 252.9 -477.0
12月24日 224.7 14.3 -225.3
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本月以来 -533.3 -114.3 773.4
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今年以来 -533.3 -114.3 773.4
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(完)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)