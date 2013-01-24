表格: 外资在韩国股市卖超2,247亿韩元

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔1月24日 - 韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 卖超2,247亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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1月24日 -224.7 66.8 173.9
1月23日 16.3 -119.6 120.6
1月22日 -203.2 220.8 6.0
1月21日 -183.7 180.4 11.9
1月18日 31.2 -14.5 -4.6
1月17日 -115.0 46.7 86.3
1月16日 -90.4 -35.2 131.7
1月15日 -227.7 44.3 184.0
1月14日 -92.4 98.5 3.1
1月11日 -11.5 -154.7 167.3
1月10日 1.4 -42.3 43.5
1月 9日 10.5 -132.4 131.1
1月 8日 45.9 -112.8 78.4
1月 7日 -33.4 14.3 25.6
1月 4日 54.4 -134.9 86.5
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本月以来 -737.4 -68.3 948.2
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今年以来 -737.4 -68.3 948.2
--------------------------------------------- (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。