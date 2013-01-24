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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 15:29 BJT

表格: 外资在韩国股市卖超2,247亿韩元

路透首尔1月24日 - 韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 卖超2,247亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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1月24日 -224.7 66.8 173.9

1月23日 16.3 -119.6 120.6

1月22日 -203.2 220.8 6.0

1月21日 -183.7 180.4 11.9

1月18日 31.2 -14.5 -4.6

1月17日 -115.0 46.7 86.3

1月16日 -90.4 -35.2 131.7

1月15日 -227.7 44.3 184.0

1月14日 -92.4 98.5 3.1

1月11日 -11.5 -154.7 167.3

1月10日 1.4 -42.3 43.5

1月 9日 10.5 -132.4 131.1

1月 8日 45.9 -112.8 78.4

1月 7日 -33.4 14.3 25.6

1月 4日 54.4 -134.9 86.5

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本月以来 -737.4 -68.3 948.2

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今年以来 -737.4 -68.3 948.2

--------------------------------------------- (完)
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