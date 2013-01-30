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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 15:37 BJT

表格: 外资在韩国股市卖超952亿韩元,连续第五个交易日卖超

路透首尔1月30日 - 韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 卖超952亿韩元,为连续第五个交易日卖超,期间累计卖超1.306万亿(兆)韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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1月30日 -95.2* 165.5 -65.5

1月29日 -36.5 216.5 -176.7

1月28日 -490.7 415.8 71.2

1月25日 -490.0 131.9 350.7

1月24日 -193.6 37.4 172.0

1月23日 16.3 -119.6 120.6

1月22日 -203.2 220.8 6.0

1月21日 -183.7 180.4 11.9

1月18日 31.2 -14.5 -4.6

1月17日 -115.0 46.7 86.3

1月16日 -90.4 -35.2 131.7

1月15日 -227.7 44.3 184.0

1月14日 -92.4 98.5 3.1

1月11日 -11.5 -154.7 167.3

1月10日 1.4 -42.3 43.5

1月 9日 10.5 -132.4 131.1

1月 8日 45.9 -112.8 78.4

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本月以来 -1,818.7 832.2 1,125.2

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今年以来 -1,818.7 832.2 1,125.2

--------------------------------------------- (完)
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