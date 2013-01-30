表格: 外资在韩国股市卖超952亿韩元,连续第五个交易日卖超

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透首尔1月30日 - 韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 卖超952亿韩元,为连续第五个交易日卖超,期间累计卖超1.306万亿(兆)韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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1月30日 -95.2* 165.5 -65.5
1月29日 -36.5 216.5 -176.7
1月28日 -490.7 415.8 71.2
1月25日 -490.0 131.9 350.7
1月24日 -193.6 37.4 172.0
1月23日 16.3 -119.6 120.6
1月22日 -203.2 220.8 6.0
1月21日 -183.7 180.4 11.9
1月18日 31.2 -14.5 -4.6
1月17日 -115.0 46.7 86.3
1月16日 -90.4 -35.2 131.7
1月15日 -227.7 44.3 184.0
1月14日 -92.4 98.5 3.1
1月11日 -11.5 -154.7 167.3
1月10日 1.4 -42.3 43.5
1月 9日 10.5 -132.4 131.1
1月 8日 45.9 -112.8 78.4
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本月以来 -1,818.7 832.2 1,125.2
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今年以来 -1,818.7 832.2 1,125.2
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人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追