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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 15:40 BJT

表格: 外资在韩国股市卖超336亿韩元,连续第七个交易日卖超

路透首尔2月1日 - 韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 卖超336亿韩元,为连续第七个交易日卖超,期间累计卖超1.4092万亿(兆)韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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2月 1日 -33.6 4.2 3.7

1月31日 -81.2 127.2 -49.6

1月30日 -83.6 156.1 -65.1

1月29日 -36.5 216.5 -176.7

1月28日 -490.7 415.8 71.2

1月25日 -490.0 131.9 350.7

1月24日 -193.6 37.4 172.0

1月23日 16.3 -119.6 120.6

1月22日 -203.2 220.8 6.0

1月21日 -183.7 180.4 11.9

1月18日 31.2 -14.5 -4.6

1月17日 -115.0 46.7 86.3

1月16日 -90.4 -35.2 131.7

1月15日 -227.7 44.3 184.0

1月14日 -92.4 98.5 3.1

1月11日 -11.5 -154.7 167.3

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本月以来 -33.6 4.2 3.7

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今年以来 -1,922.0 954.3 1,080.5

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(完)
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