表格: 外资在韩国股市卖超336亿韩元,连续第七个交易日卖超

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
路透首尔2月1日 - 韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 卖超336亿韩元,为连续第七个交易日卖超,期间累计卖超1.4092万亿(兆)韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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2月 1日 -33.6 4.2 3.7
1月31日 -81.2 127.2 -49.6
1月30日 -83.6 156.1 -65.1
1月29日 -36.5 216.5 -176.7
1月28日 -490.7 415.8 71.2
1月25日 -490.0 131.9 350.7
1月24日 -193.6 37.4 172.0
1月23日 16.3 -119.6 120.6
1月22日 -203.2 220.8 6.0
1月21日 -183.7 180.4 11.9
1月18日 31.2 -14.5 -4.6
1月17日 -115.0 46.7 86.3
1月16日 -90.4 -35.2 131.7
1月15日 -227.7 44.3 184.0
1月14日 -92.4 98.5 3.1
1月11日 -11.5 -154.7 167.3
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本月以来 -33.6 4.2 3.7
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今年以来 -1,922.0 954.3 1,080.5
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(完)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路
路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称