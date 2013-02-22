表格: 外资在韩国股市卖超42亿韩元,之前连续四日买超

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
路透首尔2月22日 - 韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 卖超42亿韩元,扭转之前连续四个交易日买超.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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2月22日 -4.2 215.5 -196.5
2月21日 283.8 -279.9 14.1
2月20日 583.0 226.0 -760.9
2月19日 63.3 8.4 -65.5
2月18日 16.1 43.1 -59.9
2月15日 -2.0 56.2 -60.8
2月14日 90.8 22.7 -122.1
2月13日 109.9 247.0 -356.9
2月12日 125.5 -152.1 11.9
2月 8日 55.2 63.0 -133.2
2月 7日 77.1 -89.5 14.5
2月 6日 -81.0 -17.5 106.6
2月 5日 5.4 -127.8 125.6
2月 4日 48.0 -71.5 16.6
2月 1日 -30.2 1.8 3.8
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本月以来 1,340.8 145.3 -1,462.7
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今年以来 -547.6 1,095.3 -385.8
---------------------------------------------(完)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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