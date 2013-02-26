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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 15:31 BJT

表格: 外资在韩国股市卖超1,238亿韩元,结束连续六日买超

路透首尔2月26日 - 韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 卖超1,238亿韩元,结束连续六个交易日买超.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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2月26日 -123.8 -14.3 131.3

2月25日 37.7 -98.9 72.0

2月22日 25.7 188.0 -196.9

2月21日 283.8 -279.9 14.1

2月20日 583.0 226.0 -760.9

2月19日 63.3 8.4 -65.5

2月18日 16.1 43.1 -59.9

2月15日 -2.0 56.2 -60.8

2月14日 90.8 22.7 -122.1

2月13日 109.9 247.0 -356.9

2月12日 125.5 -152.1 11.9

2月 8日 55.2 63.0 -133.2

2月 7日 77.1 -89.5 14.5

2月 6日 -81.0 -17.5 106.6

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本月以来 1,284.6 4.7 -1,259.8

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今年以来 -603.8 954.7 -183.0

---------------------------------------------(完)
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