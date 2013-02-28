表格: 外资在韩国股市买超1,868亿韩元

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔2月28日 - 韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 买超1,868亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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2月28日 186.8 293.8 -450.9
2月27日 -17.9 63.5 -50.2
2月26日 -38.2 23.3 135.2
2月25日 37.7 -98.9 72.0
2月22日 25.7 188.0 -196.9
2月21日 283.8 -279.9 14.1
2月20日 583.0 226.0 -760.9
2月19日 63.3 8.4 -65.5
2月18日 16.1 43.1 -59.9
2月15日 -2.0 56.2 -60.8
2月14日 90.8 22.7 -122.1
2月13日 109.9 247.0 -356.9
2月12日 125.5 -152.1 11.9
2月 8日 55.2 63.0 -133.2
2月 7日 77.1 -89.5 14.5
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本月以来 1,539.0 399.5 -1,757.0
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今年以来 -349.4 1,349.5 -680.2
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(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。