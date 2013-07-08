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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 15:26 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,052亿韩元

路透首尔7月8日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,052亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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7月 8日 -205.2 168.4 33.7

7月 5日 -147.1 -102.5 242.4

7月 4日 -78.1 78.0 1.5

7月 3日 -235.3 -33.5 270.6

7月 2日 48.3 19.6 -60.7

7月 1日 -44.5 -65.6 71.3

6月28日 491.7 -124.9 -358.5

6月27日 113.1 -69.9 -57.9

6月26日 -214.5 21.1 197.3

6月25日 -134.2 212.3 -95.2

6月24日 -244.6 93.9 146.1

6月21日 -800.9 700.8 103.4

6月20日 -457.4 232.8 225.9

6月19日 -125.3 8.0 120.3

6月18日 -150.5 194.6 -46.2

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本月以来 -661.8 64.3 558.7

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今年以来 -10,683.4 8,507.0 2,662.7

---------------------------------------------(完)
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