表格：外资在韩国股市卖超2,052亿韩元

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透首尔7月8日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,052亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月 8日 -205.2 168.4 33.7
7月 5日 -147.1 -102.5 242.4
7月 4日 -78.1 78.0 1.5
7月 3日 -235.3 -33.5 270.6
7月 2日 48.3 19.6 -60.7
7月 1日 -44.5 -65.6 71.3
6月28日 491.7 -124.9 -358.5
6月27日 113.1 -69.9 -57.9
6月26日 -214.5 21.1 197.3
6月25日 -134.2 212.3 -95.2
6月24日 -244.6 93.9 146.1
6月21日 -800.9 700.8 103.4
6月20日 -457.4 232.8 225.9
6月19日 -125.3 8.0 120.3
6月18日 -150.5 194.6 -46.2
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本月以来 -661.8 64.3 558.7
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今年以来 -10,683.4 8,507.0 2,662.7
---------------------------------------------(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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