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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,879亿韩元，为连续第五个交易日买超

路透8月20日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,879亿韩元，为连续第五个交易日买超，期间总计买超11,673亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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8月20日 287.9 -286.2 2.3

8月19日 127.5 -196.5 65.9

8月16日 220.0 -9.5 -194.5

8月14日 358.1 -30.8 -323.4

8月13日 173.8 141.6 -311.0

8月12日 -58.6 96.1 -40.7

8月 9日 -44.6 -4.2 46.2

8月 8日 -162.9 120.7 36.3

8月 7日 -126.0 -70.6 204.7

8月 6日 -152.4 106.9 46.7

8月 5日 90.9 -93.4 3.5

8月 2日 87.5 -25.1 -50.7

8月 1日 63.4 -11.2 -52.5

7月31日 12.0 102.6 -111.2

7月30日 98.5 237.5 -314.9

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本月以来 864.7 -262.4 -567.2

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今年以来 -8,346.7 8,872.8 64.0

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(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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