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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 15:38 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,454亿韩元，结束此前五个交易日的买超

路透首尔8月21日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,454亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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8月21日 -145.4 78.4 70.2

8月20日 299.3 -296.9 2.9

8月19日 127.5 -196.5 65.9

8月16日 220.0 -9.5 -194.5

8月14日 358.1 -30.8 -323.4

8月13日 173.8 141.6 -311.0

8月12日 -58.6 96.1 -40.7

8月 9日 -44.6 -4.2 46.2

8月 8日 -162.9 120.7 36.3

8月 7日 -126.0 -70.6 204.7

8月 6日 -152.4 106.9 46.7

8月 5日 90.9 -93.4 3.5

8月 2日 87.5 -25.1 -50.7

8月 1日 63.4 -11.2 -52.5

7月31日 12.0 102.6 -111.2

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本月以来 730.7 -194.8 -496.5

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今年以来 -8,480.7 8,940.5 134.8

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(完)

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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