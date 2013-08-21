表格：外资在韩国股市卖超1,454亿韩元，结束此前五个交易日的买超

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透首尔8月21日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,454亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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8月21日 -145.4 78.4 70.2
8月20日 299.3 -296.9 2.9
8月19日 127.5 -196.5 65.9
8月16日 220.0 -9.5 -194.5
8月14日 358.1 -30.8 -323.4
8月13日 173.8 141.6 -311.0
8月12日 -58.6 96.1 -40.7
8月 9日 -44.6 -4.2 46.2
8月 8日 -162.9 120.7 36.3
8月 7日 -126.0 -70.6 204.7
8月 6日 -152.4 106.9 46.7
8月 5日 90.9 -93.4 3.5
8月 2日 87.5 -25.1 -50.7
8月 1日 63.4 -11.2 -52.5
7月31日 12.0 102.6 -111.2
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本月以来 730.7 -194.8 -496.5
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今年以来 -8,480.7 8,940.5 134.8
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(完)
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数