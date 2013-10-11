表格：外资在韩国股市买超1,632亿韩元，连续31天买超

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔10月11日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,632亿韩元，已连续31个交易日买超，期间累计买超10.989万亿(兆)韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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10月11日 163.2 121.6 -275.0
10月10日 161.2 -310.6 158.6
10月8日 441.2 -430.9 27.0
10月7日 224.6 -163.2 -44.9
10月4日 422.0 -247.8 -152.2
10月2日 226.7 -226.7 21.0
10月1日 187.5 -27.4 -148.0
9月30日 112.0 -85.5 3.7
9月27日 224.3 -125.7 -93.6
9月26日 210.4 -96.7 -117.1
9月25日 240.5 -330.4 116.8
9月24日 77.8 -103.5 44.2
9月23日 312.7 -270.1 -44.1
9月17日 390.9 -320.0 -78.3
9月16日 509.8 -204.3 -286.3
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本月以来 1,826.5 -1,285.0 -413.4
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今年以来 2,418.3 4,002.4 -4,940.7
---------------------------------------------(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。