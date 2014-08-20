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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 15:34 BJT

表格：外资周三在韩国股市买超2,123亿韩元

路透首尔8月20日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,123亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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8月20日 212.3 -281.1 94.6

8月19日 184.7 -13.2 -149.9

8月18日 -3.1 -163.6 182.7

8月14日　　　　193.3 -140.2 -22.6

8月13日 　　 413.4 -147.2 -267.4

8月12日　　　　 97.2 -62.7 -28.3

8月11日 -13.8 -33.9 46.7

8月 8日　　　 -207.2 -43.1 273.4

8月 7日　　　 -49.7 -130.5 186.2

8月 6日　　　 184.0 7.0 81.1

8月 5日　　　　120.6 -310.4 268.2

8月 4日　　　　221.2 -252.9 25.9 　　8月 1日　　　　-65.0 253.6 -181.7 　　7月31日　　　　494.0 -154.2 -317.0

7月30日 623.9 -34.9 -575.6

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本月以来 1,288.1 -1,318.1 508.8

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今年以来 7,721.6 -5,552.1 -957.2

---------------------------------------------- (完)
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