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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 08:18 BJT

韩国股市：受塞浦路斯消息影响开低，三星电子延续跌势

路透首尔3月18日 - 韩股周一受塞浦路斯消息影响开低。一名塞浦路斯政府消息人士表示，该国正在拟定最后的提案，以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。此前议会就该项举措的投票被推迟到周一进行，而这一举措是塞浦路斯获得欧盟援助的核心条件。

0003GMT，韩国综合股价指数 下跌0.8%报1,970.20点。

权重股三星电子 跌2.9%，扩大上周五2.6%的跌幅。(完)

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