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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 14:26 BJT

韩国股市：韩股跌至一个月低位，受服务器故障报导影响

路透首尔3月20日 - 韩国股市周三下滑，因外国投资者连续第五日大举抛售韩股，尾盘最后几分钟受广播公司和一银行服务器故障报导影响，跌幅扩大。

韩国综合股价指数 收跌1%，至一个月低位1,959.41点。(完)

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