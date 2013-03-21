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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 14:21 BJT

韩国股市：跌至逾五周低点，受累外资持续六日抛售

路透首尔3月21日 - 韩国股市周四收在逾五周低点，因外国投资者连续第六日抛售韩股，韩股受大范围电脑黑客攻击事件和与朝鲜(北韩)紧张局势打压。

韩国综合股价指数 收跌0.4%，至1,950.82点，为2月12月以来低位。

芯片制造商SK Hynix 跌1.9%。(完)
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