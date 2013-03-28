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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 08:11 BJT

韩国股市：盘初下滑，因欧元区忧虑重燃

路透首尔3月28日 - 韩国股市周四盘初下滑，因意大利标债结果令人失望，且市场忧虑对塞浦路斯救援会对欧元区造成更广泛的影响。

权重股三星电子 盘初跌0.3%，终止过去三日的升势。

0001GMT，综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%至1,990.08点。(完)
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