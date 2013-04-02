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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 08:19 BJT

韩国股市：开平盘后微升，但美国疲弱数据拖累大盘

路透首尔4月2日 - 韩国股市周二盘初微升，不过弱于预期的美国制造业数据拖累大盘，而且建筑商类股未能从韩国政府刺激政策中获得明显提振。

综合股价指数(KOSPI) 开平盘，0004GMT时上升0.2%至2,000.14点。(完)
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