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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 14:30 BJT

韩国股市：下跌，造船和建筑类股领跌

路透首尔4月2日 - 韩国股市周二下跌，造船和建筑类股领跌，之前美国公布的制造业数据令人失望。

韩国股市综合股价指数(KOSPI) 跌0.5%至1,986.15点。

造船企业STX Offshore & Shipbuilding 重挫15%跌停，此前该公司向债权人申请金融支持，导致STX Corp 旗下其他公司和造船类股大幅下挫。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王洋)
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