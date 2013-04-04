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货币新闻 | 2013年 4月 4日 星期四 08:22 BJT

重发-韩国股市：低开，现代汽车和起亚汽车因美国召回计划而下挫

(重发以删除多余内容)

路透首尔4月4日 - 韩国股市周四开盘下跌，尾随隔夜美股跌势。美国民间就业数据不及预期且朝鲜半岛紧张局势升温，令美股下滑。

现代汽车 和起亚汽车 分别下挫5%和4%，此前美国监管机构要求这两家韩国汽车制造商在美国召回逾180万辆汽车。

　　0001GMT，综合股价指数(KOSPI) 下滑0.9%至1,964.95点。(完)

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