重发-韩国股市：低开，现代汽车和起亚汽车因美国召回计划而下挫

美国股市：开盘持平，因银行股下跌抵消能源股上涨
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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路透首尔4月4日 - 韩国股市周四开盘下跌，尾随隔夜美股跌势。美国民间就业数据不及预期且朝鲜半岛紧张局势升温，令美股下滑。
现代汽车 和起亚汽车 分别下挫5%和4%，此前美国监管机构要求这两家韩国汽车制造商在美国召回逾180万辆汽车。
0001GMT，综合股价指数(KOSPI) 下滑0.9%至1,964.95点。(完)
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)