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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 11:46 BJT

韩国股市：下跌近2%至逾四个月最低，因日圆大跌及朝鲜半岛局势升级

路透首尔4月5日 - 韩国股市周五扩大跌幅至逾四个月低点，因为日圆大跌，以及朝鲜半岛紧张局势升级刺激外资卖盘。

汽车类股跌幅居前。日圆走软有利于日本厂商，料使韩国汽车厂商受创。

0334 GMT时，韩国综合股价指数 跌1.97%至1,920.88点，为11月27日以来的最低盘中水准。(完)
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