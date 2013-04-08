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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 14:28 BJT

韩国股市：因外资抛盘而收低，韩国电力延续上周跌势

路透首尔4月8日 - 韩国股市周一收盘下滑，朝鲜(北韩)发表激进言辞，且日圆下跌促使外国投资者连续第四日抛售韩股。

韩国综合股价指数 跌0.44%，收于1,918.69点，跌至四个月新低。

公用事业板块 以2.9%的跌幅领跌。韩国电力(KEPCO) 继上周五挫跌2.4%后，今日续跌3.4%。(完)
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