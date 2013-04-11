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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 08:13 BJT

韩国股市：盘初微升，因预计韩国央行降息

路透首尔4月11日 - 韩国股市周四盘初微升。韩国央行稍后的会议料决定降息，为六个月来首次。

0003GMT，韩国综合股价指数 涨0.2%报1,939.84点。

LG显示器 涨2.1%，周三上涨4.1%。(完)
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