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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 10:19 BJT

韩国股市：续跌至1,900点关口下方，受累于外资抛售韩股

路透首尔4月16日 - 韩国股市周二上午扩大跌幅至逾1%，因中国需求数据疲弱，以及美国地区制造业和楼市数据逊于预期，令市场对全球经济复苏的担忧重燃。

外资卖超1,311亿韩元，给韩股指标股指带来压力。

0156GMT，综合股价指数 下跌1.1%至1,899.58点，跌破1,900点大关。(完)
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