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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 14:14 BJT

韩国股市：由近五个月低位反弹收高，因投资人逢低承接

路透首尔4月16日 - 韩国股市周二小幅收高，因有低接买盘介入，此前中国疲弱成长数据引发忧虑情绪，令股指触及近五个月低位。

权重股三星电子 收高0.3%，盘中曾跌至平盘下方。

综合股价指数 微涨0.1%，收在1,922.22点。(完)
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